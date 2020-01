Alianza Lima: noble gesto de hinchas para remodelar tribunas previo 'Noche Blanquiazul' [VIDEO]

Alianza Lima se viene preparando para la tan esperada 'Noche Blanquiazul' que se dará este 22 enero en el estadio Alejandro Villanueva. Los dirigidos por el profesor Pablo Bengoechea se preparan para enfrentar Millonarios de Colombia. Este será el último encuentro para el conjunto aliancista previo a su participación en la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Ya no falta nada para que el balón empiece a rodar en Matute y los seguidores del equipo de la Victoria puedan ver a la plantilla oficial que disputará los diferentes torneos que se les avecinan para este presente año. Sin embargo, los hinchas no desaprovecharon la oportunidad para demostrar el amor que tienen hacia estos colores y decidieron realizar un acto que es para enmarcarlo.



En Twitter, un hincha del Comando Sur publicó unas imágenes en donde se ve como remodelan las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva. No obstante, agradecieron al club por las facilidades que se les brindaron, como pinturas, lijas, entre otras cosas. El video se ha vuelto viral por el gran afecto que tienen hacia la camiseta 'blanquiazul'.

Alianza Lima | Los dorsales de las flamantes contrataciones

A pesar de que es un dato que no influye mucho, la numeración es otra de las cábalas que ejercen los jugadores. No por algo, Diego Armando Maradona, cuando captó la 10 en la selección argentina, no la dejó hasta su retiro. Lo mismo ocurrió con Pelé, Lothar Matthaus, entre otras figuras.

Líbero pudo conocer los números que escogieron Jean Deza, Alberto Rodríguez, Alexi Gómez, Carlos Ascues, Josepmir Ballón, Rubert Quijada, Steven Rivadeneyra y Cristian Zuñiga, quienes llegaron para marcar la diferencia en tienda íntima.

Jean Deza: 7

Alberto Rodríguez: 5

Alexi Gómez: 6

Josepmir Ballón: 21

Rubert Quijada: 3

Steven Rivadeneyra: 24

Cristian Zuñiga: 17