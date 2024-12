TikTok: Mujer asegura que la expulsaron de un gimnasio por "mostrar su barriga"

Pasaron unos 15 minutos desde el inicio de su entrenamiento, cuando el coordinador del gym le comentó a Shelby que saliera del gimnasio. "Entonces, fui a la señora de la recepción y me dijo que tienen una política por la que no puedes usar sujetadores deportivos en el gimnasio, que no puedes mostrar tu barriga", explicó Shelby entre lágrimas.