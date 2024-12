¡De no creer! Jugador suizo se rehidrata antes de los penales con gaseosa

"Coca-Cola no, agua", fue la frase con la que Cristiano Ronaldo condenó a la marca de bebidas gaseosas más importante del planeta y que le representó grandes pérdidas. Sin embargo, el mensaje saludable de CR7 parece no haber llegado a Granit Xhaka, el cerebro helvético que se hizo viral en redes sociales por tomar una botella de Coca Cola previo a los penales del Francia vs. Suiza en la Eurocopa 2021.