Rosa María Palacios sobre elección de magistrados: "Estos congresistas tampoco saben sumar"

El pleno del Congreso inició a mediodía la elección sobre quienes conformaran el nuevo Tribunal Constitucional. Frente a ello, Rosa María Palacios criticó la orden dictada de suspender la sesión, posterior al desencanto de no de admitir a los candidatos con mayor consenso al TC.

Se recuerda fueron tres los candidatos que no lograron los 87 votos requeridos para ser electos, entre ellos Fernando Calle, Aarón Oyarce Yuzzelli y Carlos Hakansson Nieto, quienes eran los que mayor puntaje tenían en el proceso. "El problema de estos congresistas es que no solo no saben nada de derecho, que ya es muy grave. Tampoco saben sumar", mencionó RPM frente a la noticia.