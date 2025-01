Edison Flores causa polémica al confesar que no le gusta el Pollo a la brasa - VIDEO

Edison Flores no es del team Pollo a la brasa . En su última transmisión por Twitch , el volante nacional generó gran revuelo en redes sociales al confesar que no le gusta el Pollo a la brasa y prefiere antes comer una pizza.

El popular 'Orejitas' sostuvo que a cada persona no le gusta, al menos, una comida y para él ese plato es Pollo a la brasa . Flores pidió tranquilidad a sus seguidores y que no se indignen por su respuesta.

A lo que el 'Orejitas' los "felicitó" por celebrar dicha fecha y dejó en claro que ese plato no es de su agrado, generando gran revuelo. "Mañana es el día del Pollo a la brasa, ayayayay. Provecho, provecho. Lástima que a mí no me gusta el Pollo a la brasa", indicó.

Como era de esperarse, su chat de Twitch se volvió todo un loquerío y el mediocampista nacional tuvo que dar su descargo sobre ello. "No me digan que: 'cómo no te va a gustar el Pollo a la brasa'. A cada uno no le gusta, al menos, una comida. No se hagan también los tercios tampoco", finalizó.