Redes sociales critican a Mario Hart por agredir a compañero en Esto es Guerra

Captura: Twitter

Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz quedaron sorprendidos ante la agresión y criticaron a Hart. "No, escúchame, eso no. Eso es personal y ya no me gusta. Calma, que aquí lo vamos a solucionar. Es un juego y vamos a tratarlo como lo que es. No vale picarse, esto es un juego”, indicó la conductora.