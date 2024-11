Viral: Hombre salta de espaldas en carretera inundada por el huracán Ida - VIDEO

El vídeo viral en cuestión muestra la escena de un puente sobre un río, lo que sería parte de las carreteras de Filadelfia inundadas por el paso del huracán. El hombre, no identificado aún, aprovechó la profundidad y presumió una pirueta de espalda hacia rumbo al agua. El video muestra cómo se coloca en lo alto del puente y gira con una técnica impresionante para caer recto al agua y salir nadando hacia la autopista. El hecho ocurrió exactamente en calle 22 del barrio Center City.

El arriesgado salto se volvió viral en Twitter, recaudando hasta a la fecha 32 mil me gustas y más de mil comentarios entre quienes opinan: "El hombre seguro no conocía los efectos a largo plazo de las aguas contaminadas", "Aparecerá con cáncer mañana", "Ya sabemos que no tomó una ducha llegando a casa", fueron algunos comentarios del post original.