TikTok: Hombre intenta calmar a su mascota y su reacción fue inesperada

Los videos con mayor número de vistas en TikTok son, por lo general, protagonizados por el engreído de la casa y este caso no fue la excepción. Un hombre intentó educar a su perro de raza chihuahua pero falló en el intento y desenlace es viral en redes sociales .

"Deténganse. No peleen, por favor", fueron las palabras del usuario, quien pensó que su mascota se calmaría y dejaría de pelear con su hermana, pero ocurrió lo inesperado.

Como era de esperarse, los usuarios reaccionaron al video y comentaron sobre lo sucedido. "Ya vimos que a ti no te quiere", "Niki no te quiere", "Me recuerda a la película Resident Evil cuando los perros se convierten en zombies", escribieron.