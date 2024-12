Stickers de Melissa Paredes: revisa las mejores imágenes que hay para WhatsApp

Sin duda alguna, el tema de la semana en la farándula peruana fue el ampay de Melissa Paredes con su bailarín Anthony Aranda . Las imágenes difundidas por Magaly Medina y la posterior ruptura amorosa de la modelo con Rodrigo Cuba llamaron la atención de todos los usuarios, por lo que los mismos no perdieron el tiempo y crearon todo tipo de stickers para WhatsApp .

"Cometí un error, pero no mentí", "Estamos mal desde julio", "Yo no le hecho daño a nadie", "Fui honesta y leal", "Yo no quiero engañarte" y "Voy a tomar medidas legales" son algunos de los stickers más singulares que hay para WhatsApp.