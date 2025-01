Magaly Medina apoya a Rodrigo Cuba y comentó: "No le veo actitud belicosa"

A pesar de la prohibición de parte de la abogada de Paredes , para evitar la difusión completa de los audios donde la ex mis Perú llama "psicópata" a su aún esposo, Medina no tardó en dar su opinión y señaló que en ningún momento evidenció una actitud violenta o que perjudique al futbolista .

"Hasta ahora al 'Gato' no le veo una actitud belicosa. Él la vez pasada cuando hizo su comunicado a la opinión pública, él dice cosas, que obviamente redacta a lado de su abogado… Lo que dice Melissa a través de su abogada es: 'No, me quieren quitar a mi hija, yo soy buena madre, no me la quieren dejar", narró la conductora en su último programa.