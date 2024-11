TikTok: Descubrió que su novio le era infiel y lo sorprende con insólito regalo - VIDEO

La red de TikTok no deja de sorprender gracias a sus peculiares videos que siempre se vuelven tendencia . Esta vez la protagonista es una joven que publicó un tiktok contando su historia donde indicaba que su novio le fue infiel y decidió sorprenderlo con un insólito regalo como 'aniversario'.

Una joven se convirtió en la protagonista de un video viral que cuenta con millones de reproducciones en la red de TikTok. Y es que la mujer descubrió que su novio le era infiel y no dudó en encararlo.

“Me enteré de que mi novio me engaña, pero él no sabe que yo sé, así que le dije que le iba dar un regalo. Unos cuantos screenshots, las rosas que me regaló, notitas para adornar. Subrayar lo más importante y añadir más muestras de cariño”, escribió la joven en su video.