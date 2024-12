¡Puro amor! Mujer carga a su adulto perro para que la acompañe a trabajar - VIDEO

Es por ello que ahora Yeliz, para no dejar a su mascota en casa, decide todos los días cargarlo en sus hombros y así asistir a su lugar de trabajo. Esto ocurre porque el animal ya no tiene muchas fuerzas en sus huesos por su edad, motivo por el cual, la mujer hace el gesto con él para que estén juntos.

“Canito ya no es tan joven como antes, su rostro está feliz a pesar de que su corazón está cansado. Lo llevo a la espalda no obstante para mí no es una carga, porque siento su calor, siento que me ama y esto anula por completo el esfuerzo físico”, señala en primera instancia Yeliz, luego de ello agrega, “Tenerlo a mi lado es una verdadera bendición; mis días son más felices y más serenos si tengo a Canito a mi lado”.