Unas chilindrinas: ídolo de Cristal es captado tomando en la calle con barristas

"Nos fuimos a La Florida. Habían hecho un escenario y me subí. Empezó a subir gente y más gente. Me había cargado 200 dólares. Cuando terminé de cantar, ni los calzoncillos me quedaban. Pero me devolvieron los documentos", agregó a Baldessari, en tono jocoso, al recordar dicho incidente.