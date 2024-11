Luisito Comunica muestra cómo vivió el Gran Derbi entre el Sevilla vs. Betis - VIDEO

Luisito Comunica grabó uno de sus últimos videos en España, previo a librarse el Gran Derbi entre Sevilla vs. Real Betis , un clásico para el hincha hispano. El influencer vivió la antesala del partido, así como estar entre la euforia dentro del Estadio Sevilla FC, al sostener el balón y conversar con Lucas Ocampos , futbolista del Sevilla Fútbol Club.

El influencer empezó su tour por las calles de la ciudad y rodeado por hinchas del Sevilla : "Desde que llegué todo el mundo me ha preguntado ¿De qué team eres?", dijo el influencer y empresario, quien paseó por bares tradicionales de Sevilla y por las afueras del estadio local lleno de hinchas de ambos clubs.

"Me están dejando sostener el balón con el que jugarán el partido, es bien duro y no sé cómo le dan cabeza (...) ¡La pelota está flotando! La magia del futbol", menciona el influencer con agrado, que grabó cómo el balón del encuentro yacía en su podio.

"Una vez que comience el juego me advirtieron que no apunte la cámara al césped, porque me bajan el video (...) Vean que hermoso como se ponen de acuerdo por colores, todo rojo, dorado, blanco, es hermoso", expuso el youtuber, cuando el himno del Sevilla y el Betis comenzaron a entonarse.