Tiktok: Hombre sorprende a usuarios con su ingeniosa creación para desgranar maíz en 5 segundos

Hace unos días, un nuevo video se viralizó no solo en Tiktok , sino también en redes sociales como Facebook y Twitter, donde sea ve a un joven utilizar una herramienta que él mismo creó con la finalidad de desgranar el maiz o popularmente conocido como 'choclo', en cuestión de segundos.

Como era de esperarse, los internautas no dudaron en dejar sus comentarios y pidieron les muestre cómo realizar este 'desgranador' para que ellos también puedan hacerlo en sus casas.

"Qué gran ingenio, muéstranos cómo hacer, por favor", "wau, cómo no se me ocurrió antes", "Ahora ya no tardaré tanto en desgranar un maíz", se lee en los comentarios del video.