Policía ordena a conductores a manejar dentro de la plaza Bolognesi y se vuelve viral

"La verdad que esto no es para reírse", "No debió hacer eso, pero es que las pistas en el Centro son un infierno, entiendo que hizo mal pero no me burlaría de ello", "La Municipalidad debería reducir el parque ante la demanda de muchos vehículos y agrandar un poco la pista", se pudo leer en el video viral de TikTok.