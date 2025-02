Peruana dejó plantado a su novio en matrimonio comunitario y salió corriendo del lugar: "No acepto"

Es común que diversas municipalidades del país realicen matrimonios en esta romántica fecha y esta pareja no dejó pasar la oportunidad. Este evento fue transmitido por las redes sociales oficiales del municipio de Bagua, por ello, la decisión de la novia se hizo viral .

En las imágenes se puede ver la novia peruana muy nerviosa, mientras que su pareja se mostraba muy seguro y feliz de llegar al altar junto a ella. Sin embargo, los padrinos de los futuros esposos no dejaban de ver a la joven, quien ya comenzaba a llorar.

Al ser consultada si aceptaba a su novio como esposo, ella rompió en llanto y solo atinó a decir lo siguiente: "Perdón, no acepto". Tras esta situación, la muchacha salió corriendo del lugar, mientras que el novio esta en 'shock'.

En poco tiempo el video se hizo viral en Facebook y TikTok y cuenta con diversas reacciones de los cibernautas. "No lo amaba", "Se notaba que no se quería casar", "Me pasa eso y nunca más celebro San Valentín", "Nunca la olvidará", son algunos mensajes que dejaron los usuarios.