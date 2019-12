You 2: Esto fue lo que opinó el actor principal sobre su personaje

"You 2" acaparó la atención de todos los seguidores tras estrenarse este 26 de diciembre en horas de la madrugada en Perú. En esta nueva entrega podemos ser testigos como el actor Penn Badgley hace el mismo papel de Joe pero ahora, con un nombre diferente.

Sin embargo, diferentes medios de comunicación le preguntaron sobre como se sentía al tener esta gran responsabilidad de estar bajo la piel de un psicópata. Esto fue lo que dijo:

“Sabía que tenía que hacer todo lo que fuera por amor”, es una de las frases que repite “Joe” (Penn Badgley) para justificar todos los crueles actos que hizo para permanecer con Beck (Elizabeth Lail) en la serie".

“De alguna manera, Joe Goldberg representa todas esas prácticas poco sanas que hemos normalizado en nuestras culturas”, aseguró el actor estadounidense.

Además, se refirió sobre la aceptación que tienen los seguidores hacia su personaje que es actualmente una sensación por la pantalla chica.

“Parte de lo que contribuye a esa enfermedad son esas historias tóxicas que recibió y consumió durante toda su vida, historias sobre cómo los hombres y las mujeres deben comportarse en una relación de pareja. Y eso es lo que nos hace sentir empatía por Joe, porque nuestras sociedades están repletas de ese conocimiento tóxico”

¿A qué hora estrenó "You 2" en Netflix?

Este jueves 26 de diciembre llega a su fin la guardia realizada por miles de fanáticos con el estreno de "You 2". A continuación podrás conocer los horarios en diferentes países de la región.

México: 2:00 a.m.

Honduras: 2:00 a.m.

Guatemala: 2:00 a.m.

Perú: 3:00 a.m.

Colombia: 3:00 a.m.

Ecuador: 3:00 a.m.

Paraguay: 3:00 a.m.

Bolivia: 4:00 a.m.

Venezuela: 4:00 a.m.

Brasil: 5:00 a.m.

Uruguay: 5:00 a.m.

Argentina: 5:00 a.m.

You 2 - Tráiler