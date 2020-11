Disney+: revista toda la información sobre las series, el contenido exclusivo, precios y beneficios

Disney Plus, la nueva plataforma de streaming de The Walt Disney Company, estará habilitado desde el próximo martes 17 de noviembre para toda Latinoamérica y el Caribe, por lo que cada vez hay mayor expectativa para conocerla. A continuación te traemos una guía completa sobre esta nueva alternativa online de entretenimiento.

Disney Plus o Disney+ es la alternativa de The Walt Disney Company en el mercado de plataformas online, presentándose como una dura competencia para Netflix, Amazon Prime Video y otras. ¿En qué se diferenciará? Te lo contamos.

¿Qué contenidos exclusivos traerá Disney Plus?

1. Marvel

Algunas de las nuevas historias que llegarán en estreno simultáneo con EE.UU. actualmente programados entre 2020 y 2021 son “Falcon y el Soldado del Invierno”, “WandaVision” y "Loki”. Además, también llega el "Proyecto Héroes de Marvel", un programa que celebra a niños extraordinarios que marcan la diferencia en sus comunidades. A ello se suma todo el catálogo de películas del Universo Cinematográfica de Marvel que estará disponible para los usuarios.

2. Star Wars

La primera temporada completa de “The Mandalorian” y la segunda -que estrenará en simultáneo con EE.UU.-; “Disney Gallery: The Mandalorian” y “Star Wars: The Clone Wars. Asimismo, podrás disfrutar de todo el material cinematográfico de Star Wars, así como series de esta franquicia.

3. Disney

Películas que The Walt Disney Studios ha creado exclusivamente para la plataforma, como “La dama y el vagabundo”, “Noelle” y “Togo”. Con el espíritu que caracteriza a las producciones de Disney Channel llegarán "High School Musical: El Musical: La Serie“, "Sociedad Secreta de Hijos Reales“, “Phineas y Ferb The Movie”. También el documental “The Imagineering Story”, así como clásicos como "El Rey León", "Bambi", "La Cenicienta", entre otras.



4. Pixar

Nuevas series de formato corto como "Pixar en la vida real" y las colecciones completas de los cortometrajes animados "SparkShorts" y "Forky Pregunta”. Sin embargo, lo que aguardan los fanáticos será vivir nuevamente películas memorables como "Toy Story", "Wall-E", "Monsters Inc.", "Buscando a Nemo", "Los increíbles", entre otras.



5. National Geographic

La serie original de National Geographic “The Right Stuff”, una adaptación del bestseller homónimo de Tom Wolfe que relata en el género “no-ficción” los primeros días del programa espacial de EE.UU. Además, también incluirá las series documentales “One Strange Rock”, “Origins: The Journey of the Human Kind”, “Jane Goodall: The Hope”, “Before the Flood”, "Free Solo” y programas producidos en América Latina, como “La ciencia de lo absurdo”.

¿Cuánto cuesta la suscripción a Disney Plus?

Disney Plus ha lanzado una oferta de prelanzamiento respecto a los precios de suscripción a su servicio, la cual estará vigente hasta el 16 de noviembre. Esta consiste en un pago de 220.90 soles, que equivaldría a un costo de S/ 18.33 mensuales.

A partir del 17 de noviembre -fecha en la que se habilitará la plataforma-, se ofrecerá el servicio de Disney Plus a S/ 25,90 por cada mes o de S/ 259,90 anuales. Para más información sobre la suscripción, dar clic aquí.

Precios de Disney Plus en Latinoamérica hasta el 16 de noviembre

Perú: PEN$220,9

Chile: CLP$ 54.900

Ecuador, Uruguay, Panamá y Costa Rica: US$ 50,90

Argentina: ARS$ 3,250

Colombia: COP$ 203.900

México: MXN$ 1,359

Brasil: BRL$ 237,90

Precios de Disney Plus en Latinoamérica desde el 17 de noviembre

Perú: PEN$ 25,90/mes o PEN$259,90/año.

Chile: CLP$ 6.500/mes o CLP$ 64.000,00/año.

Argentina: ARS$385,00/mes o ARS$ 3.850/año.

Colombia: COP$ 23.900,00/mes o COP$ 239.900/año.

Brasil: BRL$ 27,90/mes o BRL$ 279,90/año.

Uruguay: USD$ 7.49/mes o USD$ 74,99/año.

Costa Rica, Ecuador y Panamá: USD$ 5,99/mes o USD$ 59,99/año.

¿Puedo ver gratis Disney Plus?

Es importante señalar que, al igual que otras plataformas de streaming, Disney Plus también brindará un periodo de prueba para sus suscriptores. En ese sentido, ofrece 7 días de acceso gratuito a su servicio, tras lo cual se efectuará el cobro.

¿Qué beneficios trae Disney Plus para sus suscriptores?

- Es una plataforma que permite una visualización de hasta cuatro pantallas en simultáneo.

- Brinda la capacidad de configurar hasta siete perfiles diferentes en una cuenta.

- Ofrece visualización en formato 4K sin comerciales.

- Recomendaciones personalizadas

- Permite descargas ilimitadas hasta en 10 dispositivos.

¿En qué dispositivos se podrá ver Disney Plus?

- Diferentes navegadores web desde Windows 7, ChromeOS y macOS.

- Teléfonos y tabletas desde Android 5.0

- IPhones y iPads de Apple desde iOS 11.0

- Tableta Amazon Fire

- Dispositivos Android TV

- Televisores inteligentes LG con WebOS 3.0 o posterior

- Televisores inteligentes Samsung desde el año 2016

- Amazon FireTV

- Apple AirPlay

- Apple TV (cuarta generación y posteriores)

- Chromebook

- Chromecast

- Roku

- PlayStation 4 (También llegará a la PS5)

- Xbox One (También llegará a Series X y Series S)

- Vizio SmartCast TV