The Mandalorian 2x03 ONLINE: ¿Cómo y dónde ver el nuevo episodio de la segunda temporada?

El tercer capítulo de la segunda temporada de "The Mandalorian" se estrenará este viernes 13 de noviembre a través de Disney Plus para las felicidad de su seguidores, quien esperan disfrutar de la historia de Mando, Baby Yoda y compañía.

Esta es una serie de televisión de acción real del universo Star Wars. La producción se ambienta tras los eventos finales del "Episodio VI: The Return of the Jedi". Revisa a continuación, toda la información sobre el nuevo capítulo.

"The Mandalorian" 2x03: horarios para ver la serie

A continuación, revisa los horarios en el mundo del estreno de "The Mandalorian' 2x01".

-España: 8:00 horas – Disney Plus

-Italia: 8:00 horas – Disney Plus

-Francia: 8:00 horas – Disney Plus

-Estados Unidos: 3:00 horas – Disney Plus

-México: 00:00 horas – Disney Plus (2020/11/17)

-Perú: 00:00 horas – Disney Plus (2020/11/17)

-Chile: 00:00 horas – Disney Plus (2020/11/17)

-Colombia: 00:00 horas – Disney Plus (2020/11/17)

-Argentina: 00:00 horas – Disney Plus (2020/11/17)

-Uruguay: 00:00 horas – Disney Plus (2020/11/17)

-Costa Rica: 00:00 horas – Disney Plus (2020/11/17)

-Honduras: 00:00 horas – Disney Plus (2020/11/17)

-Costa Rica: 00:00 horas – Disney Plus (2020/11/17)

-Panamá: 00:00 horas – Disney Plus (2020/11/17)

-Nicaragua: 00:00 horas – Disney Plus (2020/11/17)

-El Salvador: 00:00 horas – Disney Plus (2020/11/17)

-Puerto Rico: 00:00 horas – Disney Plus (2020/11/17)

-República Dominicana: 00:00 horas – Disney Plus (2020/11/17)

IMPORTANTE: Este horario será el mismo para el resto de los episodios.

The Mandalorian 2x03: ¿cómo, cuándo y dónde ver Disney Plus en Latinoamérica?

Recuerda que Disney Plus llegará a América Latina el próximo martes 17 de noviembre. Ese día recién se podrán ver todos los capítulos de'The Mandalorian'en territorio latinoamericano.

The Mandalorian 2x03: ¿Cuántos capítulos tiene la segunda temporada?

Como mencionamos líneas arriba, de 'The Mandalorian' temporada 2 tendrá 8 episodios. Un reciente informo indicó que el primer capítulo durará 52 minutos. Aquí te dejamos imágenes exclusivas sobre esta entrega.

Directores de la segunda temporada de The Mandalorian

Jon Favreau (The Lion King, Iron Man)

Dave Filoni

Bryce Dallas Howard

Rick Famuyiwa

Carl Weathers

Peyton Reed (Ant-Man and the Wasp)

Robert Rodríguez (Alita: Battle Angel)

(FUENTE:THE MANDALORIAN)

¿Cuándo se estrenarán los demás capítulos?

Esta es la lista de los días de estreno para los 8 episodios de la segunda temporada:

Capítulo 1: The Search (La búsqueda), 30 de octubre del 2020

Capítulo 2: The Confrontation (La confrontación), 6 de noviembre del 2020

Capítulo 3: The Bounty (La generosidad), 13 de noviembre del 2020

Capítulo 4: The Republic (La república), 20 de noviembre del 2020

Capítulo 5: The Loyalist (El leal), 27 de noviembre del 2020

Capítulo 6: The Sorcerer (El hechicero/La hechicera), 4 de diciembre del 2020

Capítulo 7: The Return (El regreso),11 de diciembre del 2020

Capítulo 8: The Empire (El imperio), 18 de diciembre del 2020

¿Cómo ver estreno de The Mandalorian 2x03 en Estados Unidos?

Asimismo, en Estados Unidos también se puede apreciar ;'The Mandalorian'2 vía Disney Plus. Si estás interesado en adquirir este servicio, debes que pagar 7 dólares mensuales (o 70 dólares al año).