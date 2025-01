Toy Story: seguidores revelan por qué no aparece el papá de Andy

Una de las primeras películas de animación que vimos en nuestra infancia fue Toy Story . La vida de unos carismáticos juguetes y las divertidas situaciones con las que tenían que lidiar generó y sigue generando muchos seguidores. La primera película de esta franquicia fue estrena en 1995 y fue producido por Pixar. Algo particular que tiene esta cinta de animación, es que fue la primera en usar efectos especiales.

Como sabemos el padre nunca es nombrado, ni por Andy, ni su mamá, ni que decir de los juguetes. Además, el escritor menciona que el padre de Andy no está muerto, puesto que no se muestra ninguna foto para honrar su memoria. Además, si hubiese muerto el padre de Andy, su hermana no podría haber nacido.