Transformers: internautas piden que los vehículos desfilen por la avenida Abancay

Tras conocerse que la nueva cinta de Transformers 7: El despertar de las bestias será rodada en Perú, la producción de la nueva entrega de los autos, compartió a través de redes sociales imágenes de algunos de sus vehículos que arribaron a nuestro país. Ante la inédita noticia, internautas no dudaron en pedir en redes sociales que los autos circulen por la avenida Abancay.

Vía Twitter

Como se supo hace un tiempo, Transformes: Rise of the beasts será rodada en territorio nacional (Machu Picchu y Tarapoto) y en New York, Estados Unidos.