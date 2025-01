The Eternals: Salma Hayek lloró al ver "su rostro moreno" en la pelicula de Marvel

Durante una entrevista con 'Despierta América', La actriz reconoció que esta es la oportunidad de los latinos para protagonizar una cinta de esta magnitud, en un papel principal y no en uno secundario.

"Cuando me lo puse me solté a llorar. Me salieron las lagrimas. Vi mi cara morena en el traje blanco de héroe y al ver mi cara, vi tu cara", expresó en una entrevista a 'Despierta América".