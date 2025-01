Kirsten Dunst emocionada con la idea de entra al UCM de Tom Holland: "Sería divertido"

El segundo tráiler de Spider Man: No way home se estrenará esta semana. Ante el ansiado estreno, el furor de internautas llega a su pico al enterarse que Kirsten Dunst desearía volver a integrar las cintas del trepamuros, según una reciente entrevista para Variety .

Como se sabe, Marvel Studios y Disney están a puertas de estrenar la secuela Tom Holland como el hombre araña en Spider Man: No way no home, donde antiguos enemigos del arácnido aparecerían: El duende verde y el Doctor Octopus son uno de ellos.

No obstante, Kirsten Dunst ha negado reiteradas veces pertenecer al elenco de Spider Man 3 de Tom Holland, sin embargo, no dudó en mostrar su emoción para regresar alas cintas del héroe: "Yo lo haría. ¿Por qué no? Eso sería divertido ... nunca diría que no a algo así", mencionó en la entrevista.