Spider-Man 3: ¿Dr. Octopus y Duende Verde lucharán junto a Peter Parker?

Pasa que, los seguidores del trepamuros esperaron ver que se concrete el famoso spiderverse; sin embargo, esto no se llegó dar y solo pudimos ver al Spider-Man de Tom Holland, por lo que, a raíz de ello han llegado muchas teorías de que podría pasar en la cinta.

A continuación te dejamos la explicación del por qué muchos piensan que no habrá spiderverse y los que ayudarán a Peter Parker será el Dr. Octopus y Duende Verde.

Luego de ver el tráiler de Spider-Man: No way home, pudimos precisar una serie de teorías que confirmaría que no habrá spiderverse y una de ella es la de un usuario que lleva el nombre de “filosoraptor”, donde señala que Dr. Octopus y Duende Verde se unirán a Peter para combatir a su lado.