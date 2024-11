'Spider-Man: No way home' se convierte en el tercer mejor estreno del cine

La tercera entrega de ' Spider-Man ' protagonizada por Tom Holland (No way home) se ha convertido en el tercer mejor estreno de la historia del cine. La nueva cinta del 'trepa muros' alcanzó ingresos de 253 millones de dólares hasta la fecha, según datos de Exhibitor Relations.

En medio de la pandemia, el héroe arácnido alcanzó cifras abismales, solo superado por 'Angers: Endgame' (357 millones de dólares) y 'Avengers: Infinity War' (US$ 258 millones), según portales especializados como Box Office Mojo.

Mientras The Hollywood Reporter indicó que la producción que explora el multiverso superó a 'Star Wars: The Force Awakens' (247 millones). Sin embargo, le faltaría como cien mil millones más para hacer frente a los 'Vengadores'.

Uno de los motivos sería la crisis sanitaria por la COVID-19, que ha retrasado el estreno e incluso no se ha visto como las estimaciones que se tenían antes de la pandemia. Además, 'Spider-Man: No Way Home' es la tercera película en la que el actor británico Tom Holland interpreta a 'Spidey'.