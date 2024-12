Disney+ añade dos nuevas cintas de Marvel a su catálogo y no son del UCM

La compra de Marvel por Disney no solo abrió la posibilidad de crear un universo cinematográfico o UCM, sino también eliminó de la continuidad muchas cintas hechas por otras productoras.

Disney+ incluye cintas de Marvel que no son del MCU. Captura: Twitter.

Sobre la llegada de estos personajes en el multiverson, Feige aclaró: "Lo mencionamos, obviamente, como parte de la artimaña de Mysterio en Far For Home (Spider-Man 2). Creo que los juguetes que se agregaron a esa caja de juguetes aumentaron con la adquisición de Fox, pero no cambió el cronograma en el que estábamos presentando la idea del multiverso".