Doctor Strange 2: ¿volverán Wolverine, Spider-Man de Tobey y Iron Man de Tom Cruise?

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness sigue causando revuelo por la filtración de teoría que apuntan a la aparición de ciertos héroes como: Wolverine de Hugh JackMan, Iron Man de Tom Cruise y Spider-Man de Tobey , además, de otros personajes regresarían para la secuela del Hechicero Supremo.

PUEDES VER Tom Holland ya no será 'Spider-Boy' y afirma estar feliz con la evolución el personaje

Tras el éxito de 'Spider-Man: No Way Home', el multiverso en el UCM se expandió sin fronteras, y es que las apariciones de El Duende Verde (Willem Dafoe), El Doctor Octopus (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx) fue solo el inicio, al igual que las apariciones de Tobey Maguire y Andrew Garfield en sus papeles de 'El Hombre Araña' ¿Qué nos espera el Doctor Strange 2?

Doctor Strange: en el Multiverso de Locura: se filtra el regreso de los X-MEN, los Cuatro Fantásticos, entre otros héroes

Según la recopilación de rumores del medio 'Express', los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecieron en Spider-Man: Sin Camino a Casa, una teoría que el medio especializado alzo hace más de un año.

Para esta ocasión, Doctor Strange 2 dio paso a una 'supuesta filtración' que mostraría el regreso de el Profesor X de Patrick Stewart y Wolverine de Hugh Jackman, actores que fueron buscador por Kevin Feige, Jefe Creativo de Marvel Entertainment, para retomar sus papeles. Sin embargo, ambos intérpretes habrían rechazado la oferta.

Vía YouTube

Las filtraciones llegarían también por el medio 'Giant Freaking', otra fuente de 'revelaciones' en Spider-Man: Sin Camino a Casa. A continuación, te dejamos lista completa de héroes que regresarán en Doctor Strange in the Multiverse of Madness:

Illuminatis (Equipo conformado por Capitana Carter de 'What if...', Profesor X , Red Richard , Mordo, Iron de Tom Cruise , la variante de Chritine Palmer y Mónica Rambeau)

(Equipo conformado por , , Mordo, , la variante de Chritine Palmer y Mónica Rambeau) Aparece Deadpool (Ryan Reynolds)

(Ryan Reynolds) Shuma Gorath

Loki, Mobius, Sylvie y la TVA

Mobius, Sylvie y la TVA Los X-Men de Fox

Evan Peters como Quicksilver

Capitán América de Hydra (Chris Evans)

(Chris Evans) Eric Bana y Edwuard Norton como Hulk

Nicolas Cage como Ghost Rider

como Ghost Rider Los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield

Namor

Y finalmente, una batalla similar a la de Avengers: Endgame