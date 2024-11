The Batman: película con Robert Pattinson ya tiene fecha de estreno en HBO Max

A pesar de las críticas por el cast, The Batman es un éxito de taquilla y se espera que en las próximas semanas Warner Bros (propietaria de DC Comics y parte de HBO Max ) anuncie la segunda parte del héroe de Gotham City.

The Batman ha acumulado hasta el fin de semana pasado 463,2 millones de dólares en todo el mundo, colocándose como el segundo largometraje más exitoso durante pandemia, tan solo por detrás de Spider-Man: No Way Home de Marvel Studios y Disney.