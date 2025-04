¿Habrá una cuarta temporada de 'The White Lotus'? Esto es todo lo que se sabe hasta ahora

' The White Lotus ' es una de las series más aclamadas de la plataforma streaming HBO Max . Creada por el director Mike White , se ha encargado de cautivar a cada uno de los espectadores desde su estreno en 2021 , logrando que los fanáticos estén pendientes de las vidas de un grupo de turistas que se hospedan en los lujosos resorts White Lotus .

Ofreciendo entornos serenos y un asesinato misterioso, después de que su última temporada llegara a su fin el 6 de abril , los seguidores de la serie continúan esperando ansiosamente respuestas a otro misterio sin resolver, lo que los lleva a preguntarse si 'The White Lotus' contará con una cuarta temporada . En esta nota te comentamos más al respecto.

Los fanáticos de esta serie pueden estar tranquilos ya que, según confirmó Variety en enero de 2025 , casi un mes antes del estreno de la tercera temporada el 16 de febrero , 'The White Lotus' fue renovada para una cuarta temporada. En noviembre de 2024 , Casey Bloys , presidente de HBO y Max, aseguró que si Mike White deseaba continuar, se haría la cuarta temporada.

La renovación se dio antes de los impresionantes números de audiencia de la temporada 3, que alcanzó 4,8 millones de espectadores en su penúltimo episodio. Sin embargo, la próxima temporada podría tener cambios, ya que el compositor Cristóbal Tapia de Veer anunció en abril de 2025 que no regresará.

Según People, todavía no se ha anunciado la f echa de estreno de la próxima temporada de 'The White Lotus '. Anteriormente, hubo una pausa considerable entre las temporadas 2 y 3 debido a las huelgas de guionistas y actores, por lo que el final de la segunda temporada se emitió el 11 de diciembre de 2022, y la tercera temporada llegó más de dos años después, el 16 de febrero de 2025.

Dado que el rodaje de la cuarta temporada probablemente no comience hasta 2026, los seguidores deberán esperar un buen tiempo antes de volver a los impresionantes escenarios de los resorts de The White Lotus.

No se ha confirmado la ubicación de la cuarta temporada, pero se especula que podría ser en algún destino europeo. Según Francesca Orsi, directora de drama de HBO, se estarán buscando locaciones en las próximas semanas, aunque aún no puede dar detalles precisos. También mencionó que han considerado varios países, pero no se sabrá más hasta que se exploren las opciones.