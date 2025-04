¿De qué trata la segunda temporada de 'The Last of Us' y qué esperar de los nuevos capítulos?

La historia de la serie de 'The Last of Us' está ligada a lo que sucede en el famoso videojuego que está disponible para todas las consolas. Cada vez falta menos para disfrutar de los nuevos capítulos, pero los fanáticos se llevarán más de una sorpresa si es que no siguieron los acontecimientos en el juego.

La segunda temporada de 'The Last of Us' seguirá los eventos del segundo juego de la franquicia, pero no podrá cubrirlos por completo. Se dice que la adaptación televisiva estaría adaptándose a lo largo de otras temporadas, lo cual tiene sentido por el gran alcance del juego.

"No creemos poder contar la historia ni siquiera en dos temporadas (2 y 3) porque nos estamos tomando nuestro tiempo y explorando caminos interesantes, como también hicimos un poco en la primera temporada", dijo Craig Mazin, quien está bajo la dirección de la famosa serie.

¿Qué esperar de la segunda temporada de 'The Last of Us'?

De acuerdo a la historia que se demuestra en el juego, la narrativa será más oscura y emocionalmente intensa. Los creadores de la serie adelantaron que la temporada abordará temas más sombríos, como el amor llevado al máximo nivel y la búsqueda de la justicia bajo cualquier costo. Se esperan momentos desgarradores que pondrán a prueba a los espectadores.

Si bien es cierto que la temporada está basada en el juego, no será una adaptación literal. Mazin señaló que habrán "desviaciones radicales" en ciertos puntos, mientras que otros apenas diferirán del juego. Asimismo, los infectados tendrán mayor presencia a diferencia de lo que se vio en la primera temporada, donde se priorizó la relación entre los personajes principales.

Novedades de 'The Last of Us 2'. | Foto: Captura

Para la nueva temporada de 'The Last of Us' también se vivirán el ingreso de nuevos personajes, además de Abby, también conoceremos a Dina, el interés amoroso de Ellie, y a Jesse, un amigo leal de la comunidad de Jackson. Otros personajes del juego, como Manny, Mel, Nora y Owen también acompañarán a Abby en su arco, mientras que Isaac liderará a los Wolves, un grupo militarista.