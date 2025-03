¿Quién es Isabela Merced, la peruana que le dará vida a 'Dina' en 'The Last of Us 2'?

Se reveló cuál será el reparto de 'The Last of Us 2' y entre ellos resalta la participación de Isabela Merced, la talentosa actriz y cantante peruano-estadounidense que sigue captando la atención del público. Merced fue elegida para interpretar a Dina en la temporada 2 de la aclamada serie de HBO y su carrera continúa en ascenso.

En base a su esfuerzo y trabajo, Isabela Merced se ha convertido en una figura destacada en el mundo de Hollywood, donde siempre busca dejar en alto sus raíces peruanas. Su historia está marcada por el talento y la diversidad de roles en los que ha participado hasta el momento en su carrera artística.

¿Quién es Isabela Merced?

De nombre completo Isabela Yolanda Moner Pizarro, mejor conocida artísticamente como Isabela Merced, nació el 10 de julio de 2001 en Cleveland, Ohio, Estados Unidos. En el año 2019, tomó la decisión de cambiar su apellido artístico a Merced en homenaje a su abuela peruana, un gesto que refleja el emotivo vínculo que tiene con la identidad cultural peruana.

Su madre, Katherine Moner, es un peruana nacida en Lima y emigró a Estados Unidos. Mientras que su padre, Patrick Moner, es un americano de ascendencia eslovaca y polaca. Isabela nació en un hogar bilingüe, lo que le permitió dominar los idiomas inglés y español con facilidad.

Isabela Merced es Dina en la temporada 2 de 'The Last of Us'. | Foto: Instagram

Desde pequeña, Isabela Merced mostró un talento innato para las artes escénicas y a los 10 años hizo su debut en Broadway con un papel en la producción de Evita, compartiendo escenario con Ricky Martin. Este fue solo el comienzo de una carrera que la llevaría a destacar tanto en la televisión como en el cine y la música.

Dina en 'The Last of Us 2': un nuevo desafío

Isabela Merced tendrá un nuevo reto en su carrera y es interpretar a Dina en la segunda temporada de The Last of Us generando una gran expectativa entre los fans del videojuego y la serie. Dina es un personaje que demuestra a una joven valiente, leal y con espíritu libre que se convierte en el interés romántico de Ellie (Bella Ramsey).