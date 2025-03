¿Cuándo se estrena 'The Last of Us 2' y cuántos episodios tendrá la segunda temporada?

'The Last of Us' es una adaptación televisiva basada en el aclamado juego de Naughty Dog y llegará con una segunda temporada en este 2025. Tras el éxito arrollador en 2023, HBO confirmó nuevos detalles sobre la duración y cantidad de capítulos que tendrá la serie protagonizada por Pedro Pascal, Bella Ramsey y Kaitlyn Dever.

¿Cuántos episodios tendrá la segunda temporada de 'The Last of Us'?

La segunda temporada de la serie 'The Last of Us 2' tendrá siete episodios, que significa una reducción significativa de dos episodios a comparación de la primera temporada. La decisión fue tomada por los showrunners Craig Mazin y Neil Druckman, quienes explican que se debe a un corte narrativo adecuado dentro de la historia de la segunda parte del juego.

A pesar de tratarse de menos episodios, se ha prometido que cada uno de ellos será intenso y cargado de muchas emociones. La duración de cada uno de los capítulos sería de una hora. El primer episodio contará de manera inmediata el mundo apocalíptico al que se enfrentar Joel y Ellie.

Estreno de 'The last of us 2'. | Foto: MAX

Fecha de estreno de los capítulos de 'The Last of Us 2'

La segunda temporada de The Last of Us está programada para estrenarse a nivel mundial el domingo 13 de abril de 2025 en HBO y también en la plataforma de streaming de MAX. Este es el calendario de estrenos de cada episodio.

Episodio 1: 13 de abril de 2025

Episodio 2: 20 de abril de 2025

Episodio 3: 27 de abril de 2025

Episodio 4: 4 de mayo de 2025

Episodio 5: 11 de mayo de 2025

Episodio 6: 18 de mayo de 2025

Episodio 7: 25 de mayo de 2025