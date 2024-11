WhatsApp: cuánto tiempo hay para borrar un mensaje que mandaste

Vale resaltar, WhatsApp permite la circulación constante de millones de videos y contenidos multimedia al día. No obstante, la equivocación al mandar archivos es actividad común en la plataforma, por ello en necesario saber cuánto tiempo disponemos para borrar nuestros mensajes.

Se sabe, cada usuario dispone de 60 minutos exactos para eliminar mensajes que no han sido leídos, pero pasado ese tiempo, así no haya sido abierto, el mensaje no se podrá borrar.