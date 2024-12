WhatsApp: cuál es el significado de los emojis monitos y cuándo usarlos

Estos emojis son muy enviados en WhatsApp.

Los emojis de monos hacen referencia al 'no ver el mal', 'no hablar del mas' y 'no oír el mal', lo que conformaría una parte de filosofía japonesa según la Emojipedia. Al Japón traducido nos encontramos con Mizaru (no ver), Iwazaru (no hablar) y Kikazaru (no oír), lo que representa a los 'tres monos sabios' o 'tres monos místicos' dentro de la cultura del país nipón.