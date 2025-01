Google Maps: sepa cómo consultar, desactivar y eliminar el historial de ubicaciones

Ese historial te ayuda a saber qué lugares has visitado, por lo que mucha gente prefiere desactivarlo o eliminarlo periódicamente. A continuación, te explicamos cómo hacer ambas cosas, además de cómo consultar y editar ese historial.

Cómo acceder al historial de Google Maps

Si ya lo has habilitado anteriormente, acceder a él es tan fácil como entrar a la aplicación Google Maps, y desde el menú de opciones lateral, acceder a tu historial, donde se muestra una lista con todos los lugares visitado.

Cómo activar o desactivar el historial de Google Maps

Si no solo has decidido desactivar esta opción, sino que además quieres que Google elimine todos los datos almacenados con el paso del tiempo sobre los lugares que has estado en el historial de ubicaciones, sigue estos pasos: