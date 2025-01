Tokio 2020: Árbitro peruano Kevin Ortega volverá a dirigir en fútbol masculino

En las últimas horas, se ha dado a conocer la terna arbitral para el duelo entre Rumania vs. Nueva Zelanda por la tercera jornada del grupo B de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 . El peruano Kevin Ortega fue el designado por el Comité organizador de las Olimpiadas para este vital encuentro del fútbol masculino .

No es la primera vez que Kevin Ortega estará al mando de un partido oficial en estos Juegos Olímpicos Tokio 2020. El árbitro nacional hizo su debut en estas Olimpiadas en el duelo Japón vs. Sudáfrica, y luego tuvo al dicha de dirigir el Francia vs Sudáfrica. Todos estos cotejos correspondientes al grupo A del fútbol masculino.