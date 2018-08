Es hora de disparar... Qué tal, causitas. Al final de la Javier Prado andan recontra felices porque les levantaron el castigo y podrán sumar refuerzos para ya no dar pena en el campeonato doméstico. El único triste es el Bombarderito, uno de los pocos delanteros sin gol y que no aprovechó las oportunidades que se le dieron. Al man no le queda otra que empezar a empacar, porque con nuevos jales será recontra yuca que vuelva a jugar. ¡Ala mela! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

El Chaval es un caballero dentro y fuera de las canchas.. Un patín lo llamó para juntos hacer leña al Tigre por no haberlos considerado, pero el man ha decidido responderle matándose en la cancha y no echar fuego por la boca. Y es que su meta es estar en la Copa América 2019 que se jugará en el país de la samba. ¡Recontra vale!

A Piropo le cayó como un baldazo de agua fría que le hayan cortado la cabeza en la sele de la net alta. Las malas lenguas juran que una ex madre de la patria y una de las chicas a la que representa presionaron para que lo abran. Para no hacer roche, en las próximas horas se nombraría a su reemplazante. Y es que ya lo tenían cocinado. ¡Asu!

La people de la farándula anda asada con la tía Mala Mala. La vez pasada estaban haciéndole la guardia a una criollaza que le encanta irse de boca para ofender a terceros y la ex matadora se prestó pal’ juego y ayudó a la tía para que sacará la vuelta dejando a los plumíferos recontra asados. ¡Rexuxa!

El Diablito necesita hacerse un baño de ruda con urgencia. El ex pelotero se lesionó en pleno reality en el que participa y tendrá varios días alejado de la competencia. El man anda preocupado, pues como ya no tiene de sponsor a la Blanca de Chucuito, no sabe cómo sobrevivir. Y es que lo único que sabe es armar cubitos. ¡Vestecon!

Bueno, mi gente, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡Chaaauuu!