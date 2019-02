Turno de la "crema": Universitario debuta en la Liga 1 ante Unión Comercio

Luego del aplastante triunfo de Alianza Lima en su debut en el Apertura, el turno es de su compadre, Universitario, quien hoy inicia su participación de visita ante Unión Comercio.

Los cremas vienen de un año bastante irregular, sufriendo más de la cuenta para lograr la permanencia. Pero este año sí pudieron reforzar su plantel y por eso hay la fe de ser protagonistas con las llegadas de Carvallo, Hohberg, el uruguayo Rodríguez, Alfageme, entre otros.

El partido no es fácil para la “U”, pues el “Poderoso” también tiene jugadores importantes en su oncena y este año aguardan aprovechar bien su localía, no solo para no pelear la baja, sino apostando por una copa internacional.

Para Universitario será una prueba de fuego, luego de exigentes partidos de preparación que tuvo, tres de ellos de carácter internacional. Los cremas quieren apretar el acelerador desde el vamos y sus hinchas quieren lo mismo, pues se ilusionan con alcanzar la estrella 27.