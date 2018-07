Diego Armando Maradona cargó contra la FIFA y la tachó de 'vieja mafiosa' [VIDEO]

Hemos visto una 'FIFA vieja y arreglada' señaló Diego Armando Maradona en su conocido programa deportivo 'De la Mano del 10'. Ahí denunció y señaló lo mal que se comportó Gianni Infantino junto a todos sus árbitros, al condicionar al cuadro de José Néstor Pekerman.

“Que pongan un árbitro americano me pareció particular, en esta instancia, que además ha sido suspendido. Me deja muchas dudas, que solo hablara inglés, no sé cierta parcialidad había seguramente. No hubo criterio para elegir al árbitro”, insistió". Así comenzó 'El Diego' con su discurso.

Además, adjudicó unas frases que seguramente no gustarán en FIFA: “Yo, como capitán de las leyendas, digo que esto no puede quedar así, esto es un error fatal para todo un país. Esto si le importa a un pueblo que hoy estaba esperanzado e ilusionado para que esto (la FIFA) sea mas transparente”.

Finalmente, se solidarizó con el pueblo colombiano, dejando en claro que él sufrió como ellos con cada jugada: “Colombia murió de pie”. Añadiendo que se sintió un colombiano más: "Yo grité el gol como si lo hubiese cabeceado yo. No me gustaría irme de este Mundial sin darle un aplauso a Colombia, sobre todo para Yerry Mina”.