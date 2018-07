Willian habló sobre los rumores que lo colocan en el Barcelona

El volante brasileño salió al paso de los rumores que lo colocan como posible fichaje del Barcelona y aseguró que "no es el momento de hablar" mientras el Mundial Rusia 2018 esté en curso.

En los últimos días el nombre de Willian ha sonado como posible fichaje del Barcelona según medios españoles e ingleses. Sin embargo, el volante del Chelsea aclaró que no tiene conocimiento de los supuestos cantos de sirena desde el club catalán.

"Sé que hay especulaciones y cosas en internet, pero no es el momento de hablar de eso. No he recibido ninguna información de que eso sea verdad. Estoy aquí y centrado en la Selección", declaró Willian en conferencia de prensa.

Willian, que se ha vuelto indiscutible en el once de Tite, elogió a Paulinho y Philippe Coutinho, jugadores del Barcelona con los que podría compartir vestuario en el club azulgrana.

"Son dos grandes jugadores y ayudan mucho a la Selección Brasileña. Son clave en nuestro esquema de juego y es un placer jugar a su lado".

Vale destacar que, según medios catalanes, el Barcelona todavía no presenta ninguna oferta al Chelsea por Willian, pero sí saben que la operación no resulta nada sencilla. Es posible que ofrezcan algún jugador para abaratar el costo en una posible transacción.

EL DATO:

Willian fue uno de los futbolistas determinantes en el triunfo de Brasil ante México. Pese a no anotar, su trabajo táctico por banda derecha fue clave y fue un dolor de cabeza para sus marcadores.