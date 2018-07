Francia vs. Bélgica: partidazo por semifinales del Mundial Rusia 2018 [GUÍA DE CANALES]

Francia y Bélgica se verán las caras este martes 10 de julio en el Estadio Krestovski de la ciudad de San Petersburgo en un choque correspondiente a la primera semifinal del Mundial Rusia 2018. El partidazo se desarrollará a partir de la 1.00 p.m. (hora peruana) por señales de Latina, DirecTV y Libero.pe.

La escuadra francesa llegó a esta instancia decisiva de menos a más y sin sufrir, ya que ha vencido cómodamente a sus rivales y la semana pasada se deshizo de Uruguay tras ganarle 2-0. Kylian Mbappé se ausentó este lunes en los entrenamientos y Samuel Umtiti aún no logra recuperarse, pero si podrán estar ante los belgas.

El conjunto de los ‘Diablos Rojos’ vienen de dar el batacazo al eliminar a la favorita Brasil en los cuartos de final y solo saben lo que es ganar desde que empezó el torneo mundialista. Lukaku, Hazard y De Bruyne están más enchufados que nunca y probablemente, el entrenador Roberto Martínez cambie de esquema a un 3-5-2.

PROBABLES ALINEACIONES

Francia: Lloris; Pavard, Umtiti, Varane, Lucas Hernández; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; y Giroud.

Bélgica: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Carrasco, Witsel, Fellaini, De Bruyne, Chadli; Hazard y Romelu Lukaku.

