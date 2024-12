¿Quieres teñir de 'rojo' la interfaz de tu WhatsApp? Descarga GRATIS el APK del WhatsApp RED para Android

Si bien WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada el mundo, está perdiendo usuarios cada día, puesto que la versión modificada WhatsApp Plus, ofrece nuevas funciones de personalización más atractivas y la nueva versión de diciembre del 2024 ahora incluye la posibilidad de 'teñir' de rojo todo el aplicativo.

¿Cómo funciona? Para poder cambiar de color el WhatsApp y activar el 'Modo Red' , solo deberás instalar el WhatsApp Plus en tu teléfono Android. Sin embargo, deberás cumplir una serie de requisitos extra que aquí te vamos a explicar cómo funciona paso a paso.

Antes de instalar GRATIS la última versión de WhatsApp Plus y activa el Modo RED en tu teléfono Android, te recomendamos hacer una copia de seguridad den tus chats de Drive, puesto que de esta forma no perderás ningún mensaje antiguo. Si ya lo hiciste sigue estos pasos:

Recuerda que la versión WhatsApp Plus RED no es OFICIAL, por lo que Meta podría banear tu cuenta de por vida, si utilizas una aplicación de fuente extraña. Advertido estás, puesto que no podrás utilizar la app de Meta con tu número telefónico.