Una muestra de ello es el formidable Motorola Edge 50 Fusion , que para muchos entendidos se trata del gama media más compacto en cuanto a calidad-precio del 2024 ¿Por qué? no solo por su costo accesible, también por su cámara potente , soberbia carga rápida , resistencia, pero tener la mejor pantalla de su segmento .

La gama media no se caracteriza por contar con la mejor fotografía del mercado, pero hay excepciones como el Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ o el Samsung A55, y podemos decir sin temor a equivocarnos que el Motorola Edge 50 Fusion calza perfecto en este grupo. Claro, no esperes resultados como los conseguirías con el Huawei Pura 70 Ultra, el iPhone 16 Pro Max, el Samsung S24 Ultra o el Oppo X8 Find Pro.

Asimismo el Motorola Edge 50 Fusion cuenta con una característica no muy común en los gama media, que ni siquiera verás en el Galaxy A55; se trata de la certificación IP68, lo que hace a tu equipo resistente al polvo, humedad, pero también al agua, por lo que puedes sumergirlo sin problemas a profundidades que no superen el metro y medio por un tiempo no mayor a los 30 minutos.