WhatsApp Plus VERDE APK GRATIS para Android: descarga última versión oficial compatible para enero 2025

WhatsApp Plus se ha convertido en una de las aplicaciones alternativas más utilizadas en el mundo, puesto que ofrece una serie de herramientas mejoradas, las cuales no han llegado ni llegarán a la versión oficial de Meta.

Si eres de las personas que no conoce la versión WhatsApp Plus VERDE, entonces estás de suerte, puesto que hoy te presentamos la última actualización de este aplicativo, el cual no solo tiene mejor interfaz, sino que te permitirá saber con quién hablan tus contactos, su ubicación en tiempo real y además cambiar el color de los mensajes y menús principales.

Descarga GRATIS la versión WhatsApp Plus VERDE, la cual solo es compatible con smartphones Android. Recuerda que si tienes la versión oficial de Meta, deberás desinstalarla de tu teléfono y si eres usuario de iPhone será mejor que no intentes obtenerla, ya que no es compatible con tu teléfono Apple.

WhatsApp Plus VERDE: APK versión V17.85 para Android

La versión WhatsApp Plus VERDE es única y exclusiva para los usuarios Android, por lo que si tienes un teléfono Apple no podrás ejecutar el APK. Por otro lado, recuerda que con este aplicativo tendrás nuevas herramientas no oficiales, las cuales sirven para mejorar la comunicación.

Antes que nada elimina la versión oficial de Meta de tu smartphone, luego de ello realiza una copia de seguridad en Drive y finalmente sigue estos pasos:

LINK para descargar WhatsApp Plus VERDE V17.85 GRATIS.

Otorga los permisos a Google para instalar apps de fuentes externas.

Ingresa tu número de teléfono y sincroniza tus menajes de Drive.

ADVERTENCIA: recuerda que esta versión de WhatsApp Plus VERDE V17.85 no es oficial, por lo que Meta podría banear tu cuenta de por vida. Ten cuidado con este detalle.

Así descargas GRATIS la versión WhatsApp Plus VERDE. Foto: captura.