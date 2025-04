Lista de aplicaciones que te pueden hacer perder tu cuenta de WhatsApp para siempre

Uno de los medios más seguros para comunicarse con amigos y familiares resulta ser WhatsApp que solo requiere de conexión a Internet para mantenerse en contacto con las personas en todo el mundo. Sin embargo, hay miles de personas que no conocen los riesgos que podrían llevarlos a perder su cuenta para siempre.

Como la mayoría de aplicaciones , WhatsApp también cuenta con ciertas imitaciones que hacen dudar a los usuarios sobre cuál es la mejor opción para usar. En esta caso en particular, hablaremos de las que debes tener en cuenta que no se deben instalar bajo ningún contexto para evitar sufrir un baneo temporal o permanente por parte de Meta .

WhatsApp tiene el poder de aplicar baneos temporales o permanentes a cuentas que utilicen aplicaciones no autorizadas o realicen actividades que infrinjan sus términos y condiciones. A continuación, algunas de las que debes tener ene cuenta y que podrían dejarte sin cuenta.

Celulares corren riesgo de baneo. | Foto: Captura

Estas aplicaciones son las versiones modificadas de WhatsApp que ofrecen funciones adicionales que no están disponibles en la aplicación original, pero que no respetan las políticas de WhatsApp. Las mismas, son prohibidas porque no se puede validar su seguridad y pone en riesgo la privacidad de los usuarios.