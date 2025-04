¿Para qué sirven y cómo se activan los mensajes que se 'autodestruyen' en WhatsApp?

¿Alguna vez has pensado en enviar un mensaje que se 'autodestruya' y desaparezca pasado un tiempo determinado? Pues bien, si es así estás de suerte, puesto que WhatsApp tiene una función pensada para estas ocasiones. ¿Cómo funciona? Ahora te lo demuestro.

Para utilizar esta función especial no necesitas de apps externas. WhatsApp ya tiene esta opción, pero muchos no la usan o no saben configurarla bien.