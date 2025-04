¿Quiere proteger tus chats de WhatsApp? Activa este TRUCO para que nadie vulnere tu privacidad

Ante la masificación de los delitos cibernéticos, aplicaciones como WhatsApp han profundizado en fortalecer sus sistemas de privacidad y seguridad. Sin embargo, lo cierto es que muchos usuarios de este servicio de Meta no saben qué configuraciones hacer para poner un candado a los delincuentes.

Por ello, será necesario que protejas lo más que puedas tus conversaciones con tus contactos, para lo cual en las siguientes líneas vas a aprender las configuraciones que requieres activar para que nadie vulnere ni acceda a tu información personal.

¿Cómo protejo mis chats en WhatsApp?

Toma nota, porque vamos a revelarte tres procesos para fortalecer tu privacidad y seguridad en WhatsApp. No te preocupes, no hará falta que recurras a aplicaciones de terceros:

Activar Privacidad avanzada en WhatsApp

Ingresa a WhatsApp en tu dispositivo móvil.

Ve a la sección Configuración.

Ahora, ve a Privacidad.

Elige Bloqueo de chats o Chats bloqueados.

Lo que sigue es activar la función de bloqueo mediante huella digital, contraseña o reconocimiento facial.

Lo siguiente, es escoger las conversaciones que deseas trasladar a la carpeta protegida.

Finalmente, Confirma y guarda los cambios.

WhatsApp tiene más de 2,7 mil millones de usuarios en la actualidad.

¿Qué es la privacidad avanzada de chat en WhatsApp?

Esta nueva herramienta de WhatsApp es sumamente útil ¿Por qué? pues al activarla, las conversaciones seleccionadas pasan de forma automática a una carpeta especial llamada "chats bloqueados", al cual solo se puede acceder por medio de la autentificación biométrica.

Es más que un bloqueo de acceso, pues se inhabilitarán muchas funciones como: no se podrá realizar capturas de pantalla, no será posible exportar el contenido, se bloqueará la alternativa de reenviar mensajes, las notificaciones de mensajes nuevos no mostrarán su contenido ni el remitente, los accesos directos no figurarán en la vista principal ni en la pantalla de inicio.