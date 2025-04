Esta es la aplicación que pone en RIESGO tu cuenta de WhatsApp: instalarla es un GRAVE ERROR

Instalar WhatsApp Plus en tu celular conlleva varios riesgos significativos, tanto para la seguridad de tu dispositivo como para tu cuenta de WhatsApp. Revisa los principales peligros y las posibles consecuencias para tu cuenta.

Cuida tu cuenta de WhatsApp. | Foto: Composición Líbero

Riesgos de instalar WhatsApp Plus

Suspensión de la cuenta de WhatsApp (temporal o permanente)

Meta, la empresa detrás de WhatsApp, prohíbe, de manera explícita, el uso de aplicaicones no oficiales como WhatsApp Plus en sus términos de servicio. Si se detecta que estás usando esta versión, tu cuenta puede ser suspendida temporalmente.

Falta de cifrado de extremo a extremo

A diferencia de la aplicación oficial, WhatsApp Plus no garantiza el cifrado de extremo a extremo para cualquier tipo de conversación indivual o grupal. Esto lleva a la conclusión de que tus mensajes, fotos, videos y otros datos podrían ser interceptados por tercero.

Riesgo de malware y robo de datos

WhatsApp Plus no está disponible en las tiendas como Google Play Store o la App Store, por lo que debes descargar un archivo APK desde sitios de dudosa procedencia. Estos archivos pueden contener malware, spyware o troyanos. A pesar de que creas que estás descargando un APK "confiable", no hay garantía ninguna de que esté libre de código malicioso.

Exposición de datos de tus contactos

Al usar WhatsApp Plus, no solo pones en riesgo tus datos, sino también los de tus contactos. La información como números de teléfonos, fotos o videos compartidos podrían quedar expuestas a terceros.

Estas son las recomendaciones

Procura usar la versión oficial de WhatsApp que sí puedes descargarlo en la Google Play Store o App Store. También, debes tenr presente que evites descargar cualquier APK de fuentes desconocidas, ya que podría traer riesgos.