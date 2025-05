Este iPhone tiene dos cámaras y es superior al Samsung S25 Plus: pantalla OLED, procesador GAMER y graba video en 4K

Si quieres comprarte un iPhone de última generación, pero no quieres lo de pequeñas dimensiones, este la opción que debes comprar este 2025 es el iPhone 16 Plus, el cual tiene una pantalla grande, a la vez de sensores fotográficos profesionales, a la vez de un procesador que no tiene igual.

iPhone 16 Plus: pantalla

Con una pantalla OLED de 6,7 pulgadas, el iPhone 16 Plus cuenta con resolución de 2,556 x 1,179 píxeles, a la vez de un brillo genial de 2,000 nits, así como tasa de refresco de solo 60 hercios, que nos parece poco en 2025, además de por el precio que se debe pagar por este celular. Asimismo, incluye True Tone, pero también HDR para ver videos.

iPhone 16 Plus: procesador

Este es uno de los puntos más importantes de este dispositivo, ya que cuenta con el Apple A18 como procesador, a la vez de RAM de 8GB, sin dejar de lado su memoria interna en varias versiones: de 128GB, de 256GB y de 512GB

iPhone 16 Plus: batería

La batería sigue siendo un punto en el que los móviles de Apple siguen estando detrás de la competencia, por ejemplo, el iPhone 16 Plus cuenta con potencia de 4,674mAh, que no está mal, seamos sinceros, pero al ser un equipo tope de gama, lo mínimo que se espera es de 5,000mAh, que se ha convertido en el estándar. Además de esto, está soportado con cargadores MagSafe que llega hasta los 25W y con cable hasta los 28W.

iPhone 16 Plus: sistema operativo

El iPhone 16 Plus fue lanzado al mundo en septiembre de 2024 con iOS 18, incluyendo Apple Intelligence, la inteligencia artificial de la marca estadounidense, a la vez de 6 años de actualizaciones, tanto para sistema operativo como para parches de seguridad.

iPhone 16 Plus: foto y video

En la fotografía, si bien hay pocas novedades respecto a la generación pasada, eso no quita que no sea un apartado con grandes resultados, ya que cuenta con dos lentes traseros, el principal con 48 megapíxeles con estabilización óptica, así como ultra gran angular de 12 megapíxeles que, gracias al sensor Quad Pixel, funciona también como un teleobjetivo 2X, La frontal es de 12 megapíxeles con autofocus.

En su segmento, el video del iPhone 16 Plus no tiene comparación, ya que puedes grabar en 4K a 60fps con Dolby Vision, así como HDR (solo a 30fps), con una estabilización notable que elimina trepidaciones, dando clips con muchísimo detalle, incluso caminando.

iPhone 16 Plus: resistencia

En este apartado, el iPhone 16 Plus viene con certificación IP68, por lo que resiste sin problemas la intrusión del polvo, humedad y agua, lo puedes sumergir y nunca se malogrará.